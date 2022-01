Niedzielski: Myślę, że część z nas będzie już zawsze nosić maseczki

- Razem z ekspertami przygotowuje plan: najpierw z infrastruktury szpitalnej wyłączonych zostanie 40 tys. łóżek, potem 50 tys. a na koniec 60 tys. łóżek. - tłumaczy Niedzielski. - Żeby zobrazować skalę: w Polsce mamy ok. 180 tys. łóżek, z tego 60 tys. to łóżka specjalistyczne, które muszą funkcjonować. Zatem przeznaczenie połowy łóżek szpitalnych na leczenie pacjentów z COVID-19 to już jest scenariusz katastroficzny - przyznał na łamach "Faktu" Niedzielski.