Niedzielski uspokaja ws. COVID-19. "Przejściowe zwiększenie zakażeń"

"Ostatnie wzrosty zakażeń mają miejsce przy malejącej wynikowości testów, która w tej chwili jest na poziomie zbliżonym do 15 proc." - napisał w czwartek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Według niego "wskazuje to, że mamy do czynienia z przejściowym zwiększeniem zakażeń, a nie zmianą dotychczasowego trendu".