Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Kolejne zakażenia i zgony

Lekarz: trzeba produkować trumny

O polityce rządu wobec sytuacji epidemicznej w Polsce rozmawialiśmy w programie WP Newsroom z dr Konstantym Szułdrzyńskim z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Lekarz zwrócił uwagę, że jeśli piąta fala pandemii nadejdzie szybciej niż to się obecnie przewiduje, to w polskich szpitalach może szybko zabraknąć miejsc dla nowych pacjentów. - Potrzebujemy dziesiątek tysięcy łóżek szpitalnych, a tymczasem są one zajęte przez pacjentów z poprzedniej fali - stwierdził.