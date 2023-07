Niedziele handlowe 2023. Czy 2 lipca sklepy będą otwarte?

Czy 2 lipca to niedziela handlowa? Te sklepy będą otwarte

Jak wynika z kalendarza niedziel handlowych na 2023 rok, 2 lipca większość sklepów będzie zamknięta. Co więcej, żadna z pięciu niedziel wypadających w lipcu nie będzie niedzielą handlową. Nie oznacza to jednak, że klienci na zrobienie awaryjnych zakupów będą musieli poczekać aż do poniedziałku. Prawo przewiduje bowiem ponad 30 rodzajów placówek, które mogą prowadzić handel, mimo ograniczenia.