Zakaz handlu w Wigilię? Minister informuje

Podział na niedziele handlowe i niehandlowe funkcjonuje od 2018 roku. Początkowo obejmował on zaledwie kilka dni w roku. Obecnie szans na zrobienie niedzielnych zakupów jest zaledwie siedem. Jedna z nich w 2023 roku wypada 24 grudnia. W Wigilię obowiązuje jednak ograniczenie sprzedaży do godziny 14:00. W związku z tym w opinii publicznej coraz częściej pojawiały się głosy, by zakazać handlu również w tym dniu. Rząd postanowił na nie odpowiedzieć.