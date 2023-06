Długi weekend sierpniowy. Kiedy wypada? Wkrótce kolejny dzień ustawowo wolny

15 sierpnia. Święto kościelne i państwowe. To szansa na długi weekend

Świętami ustawowo wolnymi od pracy i nauki, są m.in. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Oba wypadają tego samego dnia - 15 sierpnia. W 2023 roku będzie to wtorek. Oznacza to, że pracownicy, którzy zdecydują się na wzięcie jednego dnia wolnego, w poniedziałek 14 sierpnia, przedłużą weekend do czterech dni.