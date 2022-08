Gdzie na długi weekend? Pomysły na wycieczkę w sierpniu 2022

Polska Północna to także królestwo jezior. To doskonały kierunek na długi weekend sierpniowy dla miłośników wszelkich sportów wodnych, żeglarstwa i kajaków. Na całym pojezierzu znajduje się około 2700 jezior, które oferują piękne, sielskie widoki i morze atrakcji rekreacyjnych. Mazury to przede wszystkim dzika natura, jednak znajduje się tam także piękna architektura, w tym zamki w Reszlu i Kętrzynie, czy zabytkowe kościoły starowierców we wsi Wojnowo.