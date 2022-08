15 sierpnia. Czy jest wolny od pracy? Święto już w poniedziałek

15 sierpnia święto kościelne – tradycja sięgająca 70 lat

Obchodzone 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najstarszych, katolickich świąt maryjnych. Jak wskazuje ogłoszony 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII dogmat, Matka Chrystusa po zakończeniu ziemskiego życia została wraz z ciałem i duszą do nieba. W Polsce, wydarzenie to nosi także nazwę Matki Boskiej Zielnej. W tradycyjnych podaniach, w miejscu, w którym Maryja wstąpiła do nieba, apostołowie znaleźli kwiaty.