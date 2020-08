15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Co to za święto?

Co roku jest tak samo - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wypada 15 sierpnia . W tym toku jest to sobota . Tego dnia należy się powstrzymać od pracy. Większość pracodawców wyznacza swoim pracownikom inny dzień wolny.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to święto nakazane. Oznacza to, że uczestnictwo tego dnia we mszy świętej jest obowiązkowe. Można też udać się do świątyni dzień wcześniej na wieczorną eucharystię. Wówczas obowiązek zostanie spełniony.