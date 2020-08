Sinice na plaży. GIS zamknął kolejne kąpieliska nad Bałtykiem

Sinice (cyjanobakterie) występują w glebie, na skałach, na korze drzew, na lodowcach, a nawet w gorących źródłach, gdzie temperatura może dochodzić do 90°C. Występują zarówno w wodach słonych jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej.

Kąpanie się w miejscach, gdzie występują sinice, grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Może dojść do infekcji spojówek, a także do zatrucia pokarmowego. Czasami dochodzi do gorszych objawów, których finałem może być nawet uszkodzenie wątroby lub nerek.