Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia. Gdzie organizowane są obchody?

Tradycyjnie, jak co roku, w tym dniu o godz. 12.00, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędzie się uroczysta odprawa wart. Jest to uroczystość symbolicznego zaprzysiężenia wart honorowych, reprezentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych do pełnienia służby przy Grobie Nieznanego Żołnierza.