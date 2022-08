Sky Bridge 721. Najdłuższy most wiszący. Atrakcja tuż przy granicy z Polską

Sky Bridge 721 - cena

Aktualne ceny wejściówek na most Sky Bridge 721 znajdują się na oficjalnej stronie internetowej resortu Dolní Morava (https://www.dolnimorava.cz/pl/sky-bridge-721). Podstawowy bilet dla osoby dorosłej, obejmujący wejście na most kosztuje 440 koron czeskich (około 85 zł). Karnety można nabyć także na miejscu, jednak wówczas ich cena może być nieco wyższa. Operator oferuje także pakiety, które obejmują zwiedzanie kilku atrakcji, a także przejazd kolejką. Co ważne, bilety na most należy kupić na konkretną godzinę — ze względu na nośność kładki oraz płynność ruchu może na niej przebywać jednocześnie określona liczba osób.