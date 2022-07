Szaleństwo w Stegnie. "Niech pan nie udaje, że pan nie wie"

Wyjątkowo gorąca druga połowa lipca to szczyt sezonu wakacyjnego właściwie na całym wybrzeżu. Zdaniem kilku restauratorów i menedżerów lokali ze Stegny, turystów wypoczywających w tym kurorcie nie jest jednak więcej niż w ubiegłych latach. Z ich obserwacji wynika za to, że przybywa osób, które wpadają do wsi na kilka godzin i nie nocują, a to może oznaczać, że są to turyści przyciągnięci przez viralowe nagranie.