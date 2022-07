290-metrowy most runął do wody. Nagrali spektakularny moment

Budowali go kilkanaście miesięcy, wyburzyli w kilkadziesiąt sekund. W chińskim mieście Guilin, położonym w Regionie Autonomicznym Kuangsi-Czuang, jeszcze niedawno znajdował się ogromny 290-metrowy most. Konstrukcja powstała w latach 80. XX wieku. Z upływem czasu most przestał spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa. Po tym, jak nie przeszedł ostatniej kontroli bezpieczeństwa, Chińczycy podjęli decyzję o rozbiórce. Lokalne media udostępniły nagranie z tej spektakularnej akcji. Krótkie wideo rejestrujące moment wysadzenia obiektu opublikowała agencja Reutera. Na nagraniu słychać głośny wybuch, moment zapadnięcia się konstrukcji i unoszenia wielkich kłębów dymu. Cała akcja była zaplanowana i w pełni kontrolowana. Moment wyburzenia cieszył się dużym zainteresowaniem. Podziwiali go mieszkańcy miasta, którzy po widowisku głośno bili brawo. Gdy dym opadł, na wodzie pokazały się unoszące ruiny konstrukcji, które wkrótce służby zaczęły usuwać.