Niedowierzanie w sztabie Harris. "Robiło się coraz ciszej"

- Jeszcze pół godziny temu byliśmy na Uniwersytecie Howarda, w sztabie Kamali Harris. Kiedy opuszczaliśmy to miejsce - to było bardzo symboliczne - razem z nami opuszczały je setki, jeśli nie tysiące osób – relacjonował po godz. 6 czasu polskiego Kraśko.

- To miejsce zmieniło się nieprawdopodobnie. Kiedy zaczynaliśmy nasze relacje stamtąd, około godz. 19 czasu miejscowego, czyli godz. 1 w Polsce, tam panowała euforia. Non stop z głośników rozbrzmiewała muzyka Beyoncé, potem śpiewał chór gospel, a potem zaczęto relacjonować to, co działo się w CNN i robiło się coraz ciszej, ciszej i ciszej…. Nie było żadnych tańców i żadnej muzyki – opisywał dziennikarz TVN24.