Nie żyje dziennikarka Szirin Abu Akleh. Polskie MSZ zabrało głos

Tragedia w Palestynie. "Sytuacja nie powinna się wydarzyć"

Do tego wydarzenia odniosło się w środę polskie MSZ. "Polska potępia strzelanie do dziennikarzy stacji Al Jazeera, do którego doszło dzisiaj rano pod Jenin na palestyńskich terytoriach okupowanych. Strzały, w wyniku których poniosła śmierć Shireen Abu Aqla, a drugi reporter został ciężko ranny, uderzyły także w wartości cywilizowanego świata - wolność prasy i prawo do informacji" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez rzecznika MSZ Łukasza Jasinę.