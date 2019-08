Nie żyje Brunon Kwiecień. Był skazany za organizowanie zamachu na Sejm

Brunon Kwiecień został we wtorek znaleziony martwy w swojej celi w więzieniu we Wrocławiu. Kilka lat temu mężczyzna został skazany na dziewięć lat więzienia za próbę wysadzenia Sejmu w powietrze. Nie wiadomo, jaka jest przyczyna śmierci 52-latka. Zdaniem służby więziennej, nie chorował.

- Nigdy wcześniej nie skarżył się na problemy ze zdrowiem ani nie chorował. Około godz. 9.00 rano funkcjonariusz przyszedł po niego, by zaprowadzić go na wcześniej umówioną wizytę u okulisty. Mężczyzna już nie żył - powiedział gazecie funkcjonariusz wrocławskiej służby więziennej.

Planował zamach na Sejm

W tym samym roku adwokat Kwietnia złożył kasację od wyroku do Sądu Najwyższego. - To był żart, ABW nie zna się na żartach - tłumaczył wówczas Brunon Kwiecień plany wysadzenia Sejmu. Sąd nie podzielił jego tłumaczenia i oddalił kasację, podtrzymując wyrok.

Z kolei skazany złożył doniesienie na agentów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy prowadzili przeciwko niemu tajną operację. Oskarżył ich o nakłanianie go przeprowadzania próbnych wybuchów, podżeganie do zamachu na Sejm i namawianie do przeprowadzenia zamachu bombowego na Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz ambasadę Izraela. Prokuratura w Ostrołęce uznała, że nie ma podstaw do wszczęcia śledztwa. W tym roku krakowski sąd zgodził się z prokuraturą.