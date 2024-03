"Nie spał całą noc". Pieskow ośmieszył Putina

Do zamachu, w którym zginęły 144 osoby, a 551 zostało rannych przyznało się Państwo Islamskie Prowincji Chorasan , czyli afgańskie skrzydło terrorystycznego ugrupowania Państwo Islamskie (IS). Moskwa przeprowadziła pokazowe procesy. Na salę sądową doprowadzono skatowanych podejrzanych, którzy bez wyjątku przyznali się do winy.

Gdy doszło do zamachu, media zwróciły uwagę na wymowne milczenie Putina, które trwało blisko 20 godzin. Dopiero po tym czasie dyktator przemówił do Rosjan.

Putin przed wygłoszeniem orędzia do Rosjan miał "nie spać całą noc". - Jeśli nie widać łez na jego twarzy, nie oznacza to, że nie cierpi. Mało prawdopodobne, by ktokolwiek, kiedykolwiek poznał i zrozumiał to, czego doświadcza. Włącznie ze mną i z tobą - powiedział Pieskow do dziennikarza.