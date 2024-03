Siniaki, bandaże, cewnik. Rozprawa ws. zamachu na Crocus City Hall

Jak informuje agencja AFP, w oświadczeniu sąd stwierdził, że czterej mężczyźni są oskarżeni o "terroryzm", grozi im dożywocie. Ich tymczasowe aresztowanie, wyznaczone do 22 maja, może zostać przedłużone do czasu rozprawy, której termin nie został jeszcze ustalony.

Pierwszy oskarżony w sprawie ataku terrorystycznego to 30-letni Dalerdzhon Mirzoyev pojawił się w sądzie z siniakami na twarzy. "Po zadaniu mu pierwszych pytań śledczy zwrócił się do sędziego o zamknięcie procesu przed prasą. Sąd się zgodził" - pisze portal Mediazona.

Drugi oskarżony to 32-letni Saidakrami Murodali Rachabalizoda, który został wprowadzony na salę z zabandażowaną głową. Dzień wcześniej w rosyjskich mediach społecznościowych udostępniono film, który rzekomo przedstawia wstępne przesłuchanie zatrzymanego uczestnika ataków na Crocus City Hall. Mężczyźnie podczas przesłuchania odcięto ucho i wepchnięto do ust.

Trzeci zatrzymany to 25-letni Shamsidin Fariduni. Pracował jako robotnik w Krasnogorsku. On prawdopodobnie także był torturowany. Na zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak Fariduni leży na podłodze ze spodniami opuszczonymi do połowy. Ma związane za plecami ręce. Od jego narządów płciowych do akumulatora ciągną się dwa kable.