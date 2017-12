"Nie pomagajcie!". Krystyna Pawłowicz apeluje do... Zjednoczonej Prawicy

"Mam nadzieję, że nie macie panowie w rządzie zbyt wiele do powiedzenia" - stwierdziła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz. W facebookowym wpisie zwróciła się do przedstawicieli partii koalicyjnej. Jak podkreśliła, ich "troska w 'czyszczeniu' Syrii z chrześcijan" jest szkodliwa dla wszystkich.

Temat przyjmowania przez Polskę uchódźców jest szczególnie bliski Krystynie Pawłowicz. Świadczy o tym liczba postów na facebookowym profilu posłanki dotyczących tej sprawy. Do napisania kolejnego sprowokowali ją tym razem nie przedstawiciele opozycji. We wpisie zwróciła się do Jarosława Gowina i Adama Bielana z partii Porozumienie, która razem z PiS-em i Solidarną Polską tworzy Zjednoczoną Prawicę. Wypowiedzi polityków bardzo Pawłowicz się nie spodobały.