Nie mógł trafić z komunią. Pijany ksiądz odprawiał mszę

Sprawę opisuje białostocka "Gazeta Wyborcza", do której zgłosiła się czytelniczka obecna na mszy świętej odprawianej przez pijanego księdza w kościele pw. św. Jadwigi Królowej. Jak relacjonuje kobieta, ksiądz nie mógł utrzymać równowagi. W tym stanie chrzcił dziecko. Gdy ludzie podchodzili do niego, by przyjąć komunię, ksiądz kiwał się i nie mógł trafić ręką.