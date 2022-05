W tej diecezji nie będzie święceń kapłańskich. "Kryzys powołanych"

Rektor w liście przesłanym do kapłanów z diecezji warmińskiej podkreślił, że w tym roku nie będzie święceń kapłańskich, co ma być "najważniejszą chwilą w życiu całej uczelni". Autor listu ks. Hubert Tryk zaznaczył, że święcenia "zwykle były udzielane diakonom, czyli alumnom szóstego roku, w ostatnią sobotę maja. Niestety rocznik ten nie doszedł nawet do diakonatu, z kilku kandydatów, którzy się zgłosili sześć lat temu, nie pozostał ani jeden" – napisał ks. Tryk. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1950 roku.