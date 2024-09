Nie ma wody, może zostać odcięty gaz. "To jest tragedia"

Brak wody i gazu w Kłodzku

Piszko podkreślił, że w Kłodzku pozostaje "tylko akcja ratunkowa”. - To dostarczanie wody i żywności mieszkańcom – mówił. Burmistrz poinformował również, że w Kłodzku nie ma wody w kranach, a za trzy-cztery godziny najprawdopodobniej zostanie odcięty również gaz. "W gazowni jest problem z nawanianiem gazu; on nie może płynąć do dostawców nie mając tego nawaniania – tłumaczył burmistrz.