"Nie jest panu wstyd?" Premier tłumaczy się z kontrowersyjnego pomysłu UE

Wraca temat pakietu "Fit for 55", który zakłada m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych w UE o 55 proc. względem sytuacji z 1990 roku. - W 2020 roku poparł pan pakiet "Fit for 55". Czy niej jest panu wstyd? - zapytał podczas konferencji jeden z dziennikarzy. Morawiecki oświadczył, że to "dezinformacja".