Trzaskowski o ekologicznym aucie. "Zmienię, jak będzie mnie stać"

- To nie jest SUV, to po pierwsze, a w pracy jeżdżę samochodem hybrydowym - odpowiedział prezydent stolicy. - Jeżeli będzie mnie na to stać, to wymienię kiedyś to auto na bardziej przyjazny dla środowiska, zwłaszcza, że stare diesle nie mają przyszłości. Za parę lat będę musiał ten samochód zmienić - dodał.