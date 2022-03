Kolejna haniebna manipulacja w rosyjskiej TV

Koncert w Stambule

Oxxxymiron, który sprzeciwia się rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zmuszony był do odwołania swoich koncertów na arenach w Moskwie i Sankt Petersburgu. W zamian zaśpiewał dla swoich fanów w Stambule w Turcji, jednocześnie transmitując występ na YouTube i innych platformach licząc na to, że jego fani w Rosji będą go oglądać i wpłacać darowizny.