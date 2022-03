Biden w Warszawie bez wahania: Putin jest rzeźnikiem

- Polacy pokazują w tym wyjątkowym czasie próby, że jesteśmy zjednoczeni i dzielimy się dobrem, że Ukraina może na nas liczyć, ale pamiętajmy, że oni tam za wschodnią granicą RP walczą za nasza wolność. Walczą o bezpieczeństwo i pokój w Europie. Walczą przeciwko brutalnemu agresorowi, jakim jest Rosja. Nie pamiętam takiego czasu zjednoczenia Polaków od czasu Solidarności. Nie zmarnujmy tego. Nie rzucajmy wobec siebie jakiś nieuprawnionych słów, które później będą prowokowały do reakcji. To jest zupełnie niepotrzebne. Polacy pomagają Ukraińcom jak sąsiadom, jak przyjaciołom i to jest bardzo potrzebne - powiedział szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Dodał, że wiele krajów na świecie jest "pełnych podziwu" za to, co Polska robi dla Ukrainy.