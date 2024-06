Nie było go na "liście Dudy". Kulisy odejścia ambasadora

- To "polityczne złoto" dla prezydenta i jego ludzi. Chcą pokazać na zewnątrz, że stoją w obronie "swoich" ambasadorów. A rząd Tuska prowadzi nieczystą, partyjną grę. To Marcin Mastalerek wpadł na pomysł, by włożyć kij między szprychy. Proszę zobaczyć, jaki jest dysonans między tym, co mówi MSZ, że wszystko zostało uzgodnione ws. prezydenckich ambasadorów i których Sikorski nie rusza, a protestem Pałacu ws. zakończenia misji Magierowskiego, na którą wcześniej prezydent się zgodził – mówi nasz informator.