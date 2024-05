"To otwarcie nowego frontu wojny". Na linii rząd-Pałac znowu iskrzy

"Otwarcie nowego frontu wojny"

I faktycznie - formalnie to prezydent musi się zgodzić na nominację nowego ambasadora i podpisać się pod listami uwierzytelniającymi. Z kolei MSZ może odwołać Szatkowskiego na tzw. konsultacje do kraju, zwolnić go z pełnienia obowiązków i w tym czasie płacić mu ambasadorską pensję. Równolegle zamiast ambasadora placówką NATO w Brukseli kierowałby niższy rangą chargé d’affaires.