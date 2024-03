Kulisy wojny o ambasadorów. Duda przestrzega rząd, Tusk idzie na ostro. "Cios za cios"

- Jak PiS doszedł do władzy, to minister Witold Waszczykowski dostał zadanie od prezesa PiS, by wymienić ambasadorów na swoich ludzi. W 2017 roku doszło do sporu prezydenta z szefem MSZ wokół kilku kandydatur. Prezydent nie chciał podpisać się pod nimi. Nie widzimy powodu, by w obecnej sytuacji ostateczny głos nie należał do Pałacu Prezydenckiego - uważa nasz informator z otoczenia Dudy.