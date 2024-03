Sikorski odwołał ambasadorów. "Wybory mają swoje konsekwencje"

"Będziemy to robić w sposób cywilizowany"

- To jest początek procedury. My to będziemy robić w sposób cywilizowany - zapewnił Sikorski, pytany o procedury związane ze zmianą ambasadorów. - Żeby odwołać jednego ambasadora i powołać kolejnego na tę placówkę, potrzeba czasu i kilkunastu podpisów - wyjaśnił.