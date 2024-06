Ambasador RP w USA odchodzi. Ruch wyprzedzający?

Zaskoczenie dla Pałacu Prezydenckiego

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek skomentował te doniesienia w Polsat News. - To przecież dobry ambasador, wcześniej nie było o tym mowy. Prezydent mówił wielokrotnie, także podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego do polityków wszystkich opcji, że potrzebna jest odpowiedzialność i współpraca - skomentował prezydencki minister, przyznając, że te doniesienia to "zaskoczenie".