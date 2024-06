Zmiany w Kancelarii Prezydenta. Mastalerek podał termin

- Jutro o godz. 15 będą zmiany w Kancelarii Prezydenta. Nie wiem jakie, dlatego że to prezydent o nich poinformuje. To prezydent decyduje o swoich współpracownikach, o ministrach, ma do tego jedyny mandat w Polsce, może mieć jakich chce współpracowników, a ja robię wszystko, żeby być jak najlepszym współpracownikiem - oświadczył.