Rewolucja na Krupówkach. Burmistrz już potwierdza. "Koniec"

- Wiem, że wielu osobom Zakopane kojarzy się z tym misiem, bo był to swego rodzaju symbol. A wzięło się to z tego, że we wcześniejszych latach ten biały miś był na Gubałówce i wtedy faktycznie był atrakcją. Wtedy było to fajne, każdy chciał mieć zdjęcie z białym misiem czy z owczarkami podhalańskimi - tłumaczy. - Natomiast ja, jako osoba urodzona w latach 2000, nie pamiętam oryginalnego misia z Gubałówki, tylko tego, który chodził po Krupówkach i robił sobie zdjęcia z turystami za pieniądze.