Nagrywała wideo na Krupówkach. Aktorce nagle przerwał biały miś

Widać na nim, jak kobieta ustawia się do nagrania siebie dla obserwatorów. Nagle zauważył to mężczyzna przebrany za białego misia. - Halo, nie ma tak! Chcecie, to sobie zapłaćcie i foto nie ma sprawy - mówi mężczyzna. Aktorka zaraz odpowiedziała: ale my tu nagrywamy.

Mężczyzny ten argument nie przekonał. - Obojętnie, czy nagrywasz, czy cokolwiek. My tutaj stoimy - chcesz z nami, to zapłać nam - odpowiedział. - Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto - podsumowała Hanna Turnau.

Aktorka tłumaczy zajście. "To on sam podszedł do mnie"