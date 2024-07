Nagość i przebite opony. Turyści w Zakopanem dają się we znaki

Restauratorzy i hotelarze też nie mają lekko

- W zeszłym tygodniu miałem do czynienia z bardzo roszczeniową rodziną, która myślała, że jak zapłaci, to wszystko im wolno. Hałasowali do rana, papierosy gasili na materacu, a puszki po piwach wrzucali pod łóżko. Pod koniec chcieli się jeszcze targować i obniżyć cenę za nocleg, bo mówili, że za drogo. Gdy postawiłem na swoim, zrobili mi na złość: gdy pojechali, zauważyłem, że zniknęły łyżeczki, mydło i ręczniki - opowiada dla "GW" mężczyzna, który oferuje noclegi turystom.