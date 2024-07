Horror na SOR-ach, pacjentów przybywa. "Serce się kraje"

Pomoc wzywają do nich sąsiedzi, którzy w końcu zwracają uwagę, że od dłuższego czasu sąsiada nie widać albo po prostu na korytarzu unosi się nieprzyjemna woń. - To wszystko dzieje się wokół nas, za ścianą, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nam serce się kraja. No bo co możemy? Można taką osobę nawodnić, zdiagnozować, doprowadzić do dobrego stanu, ale co dalej? Nie ma nikogo, kto przyznaje się do opieki - podkreśla.