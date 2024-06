Skatowała kobietę na przystanku. Złożyła wyjaśnienia

Jak przekazała Wirtualnej Polsce podkomisarz Agnieszka Jachimek, oficer prasowa pabianickiej policji, zatrzymana była w stanie upojenia alkoholowego. We wtorek w południe złożyła wyjaśnienia. - Przyznała, że doszło do fatalnej pomyłki i to nie wobec poszkodowanej miała być skierowana jej agresja - dodaje podkomisarz Jachimek.