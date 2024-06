Ciężko ranny policjant walczy o życie. Szkoła Policji apeluje o oddawanie krwi

"Jeśli możesz honorowo oddać krew grupy ARh- lub ORh- i możesz dojechać do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku - POMÓŻ!" - apelują przedstawiciele Szkoły Policji. "Oddana krew natychmiast trafi do słupskiego szpitala, gdzie zostanie wykorzystana do zabiegu ratującego życie. Liczy się każda ilość... jeśli tylko możesz, pomóż..." - dodano.