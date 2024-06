Staranował motocyklistę i zaczął wrzeszczeć. Policja ma wyniki badań

Już ze wstępnych ustaleń policjantów wiadomo było, że kierowca mercedesa nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej. Ale śledczy badają również nagranie jakie mężczyzna zamieścił chwilę po wypadku w swoich mediach społecznościowych. Na filmie widać uszkodzony samochód i mężczyznę, który wrzeszczy do kamery, prawdopodobnie w języku duńskim. Wśród wielu słów padają zarzuty, prawdopodobnie skierowane do ciężko rannego motocyklisty, że zniszczył mu auto. Ponadto mężczyzna krzyczy, że nienawidzi wszystkich muzułmanów.