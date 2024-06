Zmiótł motocyklistę na czerwonym świetle. Po wypadku wrzeszczał do kamery

Zaraz po zdarzeniu na koncie kierowcy w mediach społecznościowych ukazał się film, na którym mężczyzna wrzeszczy do kamery, prawdopodobnie w języku duńskim. Wśród wielu słów padają zarzuty, prawdopodobnie skierowane do ciężko rannego motocyklisty, że zniszczył mu samochód. Ponadto mężczyzna krzyczy, że nienawidzi wszystkich muzułmanów. Na jednym z ujęć widać stojących wokół niego ludzi, kamera przez chwilę pokazuje też miejsce gdzie chwilę wcześniej doszło do wypadku.