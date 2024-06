Straż Miejska: "Brutalna pomyłka". Kamera nagrała przerażającą scenę z przystanku autobusowego

Funkcjonariusze apelują o pomoc we wskazaniu tropów, które mogą doprowadzić do agresywnej kobiety, która dokonała tego przerażającego ataku na 33-latkę czekającą na autobus. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem u zbiegu ulic Waltera Janke i Nawrockiego w Pabianicach w województwie łódzkim.