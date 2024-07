Crack i fentanyl zaczynają zbierać żniwo w Niemczech

- Pierwszym priorytetem jest zapewnienie, by ludzie przeżyli, ponieważ jest to bardzo groźna sytuacja. Jeśli wyobrazisz sobie, że substancja ta może być zażywana w półgodzinnych cyklach, to zostaje mało czasu na regenerację, praktycznie nie ma czasu na przyjmowanie pokarmu, higienę czy pielęgnację ran - mówi Michael Harbaum w rozmowie z DW. - Crack to ostatecznie kokaina, którą można palić i która daje haj. A gdy zażywa się ją przez wiele dni, to często prowadzi do stanów psychotycznych - dodaje.