Alarmująca sytuacja dot. fentanylu. Będą zmiany w przepisach

Fentanyl jest uznawany za najmocniejszy lek przeciwbólowy na tzw. drabinie analgetycznej WHO. Ze względu na swoje właściwości ma wąskie zastosowanie; używa się go wyłącznie do zwalczania bólu nowotworowego, u pacjentów paliatywnych oraz w intensywnej terapii do wprowadzania pacjentów w ciężkim stanie w tzw. śpiączkę farmakologiczną.