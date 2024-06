Alarmujące informacje. Co się dzieje w Żurominie?

Sytuację w Żurominie opisała stołeczna "Gazeta Wyborcza". - Tutaj nie biorą narkotyków, bo nikogo na to nie stać. Dlatego ćpają te leki. (...) Jak szedłem do lekarza, to młodzi zaczepiali na ulicy. Pytali, czy poproszę doktora o tramal - mówi gazecie jeden z rozmówców.