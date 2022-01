NEWS WP: Piotrowicz nie przeprosi za "sędziów złodziei". Były poseł PiS idzie do Sądu Najwyższego

Prokuratura broni Piotrowicza

Argumentacja Piotrowicza w sprawie wstrzymania wykonania wyroku znalazła uznanie prokuratury, która włączyła się do sprawy. Jakub Romelczyk z Prokuratury Regionalnej w Warszawie w piśmie do sądu stanął po stronie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Śledczy twierdzi, że wyrok w jego sprawie ma precedensowy charakter i odbiega od ustalonej linii orzeczniczej w sprawach, które dotyczą zbiorowego naruszenia dóbr osobistych. Prokurator uważa, że w sprawie Piotrowicza zachodzą przesłanki, by decyzję sądu całkowicie unieważnić.