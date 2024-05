Netanjahu oburzony próbą aresztowania. "To przejaw nowego antysemityzmu"

Netanjahu oświadczył, że całkowicie odrzuca wniosek Khana, który jego zdaniem "całkowicie zniekształca rzeczywistość". Premier Izraela uważa, że jest to przejaw "nowego antysemityzmu", który przeniósł się z uczelnianych kampusów do Hagi, gdzie mieści się siedziba MTK, trybunału powołanego do sądzenia osób oskarżanych o popełnianie najcięższych zbrodni. Oskarżył prokuratora o "bezduszne dolewanie oliwy do ognia antysemityzmu szalejącego na całym świecie".