Trybunał w Hadze chce nakazu aresztowania Netanjahu. "Duży cios"

- Już na tę chwilę to jest duży polityczny, dyplomatyczny cios w stronę Izraela. Przede wszystkim dla Benjamina Netanjahu i Joawa Galanta. (...) Kontakt z osobą z takim nakazem to będzie poważne obciążenie dla zagranicznych partnerów - mówi w rozmowie z WP Michał Wojnarowicz, odnosząc się do ruchu Trybunału w Hadze.