Kontrowersje z ambasadorem Izraela. Napisał o "komorach gazowych w Polsce"

Liwne poprawił się po tym wpisie. "Rzeczywiście, komory gazowe zostały zbudowane przez nazistowskie Niemcy w okupowanej Polsce i nie ma co do tego wątpliwości. Ideologia nazistowska była szerzona podczas II wojny światowej także przez ekstremistów dżihadu. Ich dzisiejsi ludobójczy wyznawcy ('Od rzeki do morza…') są niezwykle niebezpieczni i należy ich powstrzymać"- napisał Jaakow Liwne.