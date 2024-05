Trybunał w Hadze chce aresztowania premiera Izraela i przywódcy Hamasu

- Zebrane przez nas dowody potwierdzają, że premier Izraela Benjamin Netanjahu i minister obrony tego kraju Joaw Galanta są odpowiedzialni za przestępstwa dokonane na terenie Palestyny. Te przestępstwa to m. in. pozbawianie cywilów dostępu do żywności oraz celowe ostrzeliwanie miejsc, w których przebywali - mówi prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan.